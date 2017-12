Recibos Verdes. Trabalhadores independentes com rendimentos muito reduzidos também vão ser chamados a descontar

Quando as novas regras para os recibos verdes entrarem em vigor em 2019, os trabalhadores independentes com rendimentos anuais muito reduzidos – menos de 2500 euros – também vão ser chamados a descontar para a Segurança Social. Esta informação foi confirmada ao “ECO” pelo deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro.

Segundo o bloquista, estão em causa cerca de 5000 os trabalhadores, que não descontam mas que também não têm qualquer proteção social.

“Essas pessoas hoje, como não descontam, estão completamente excluídas, o que para nós é uma situação social gravíssima”, disse José Soeiro. Ao serem enquadradas no novo regime contributivo, estas pessoas serão chamadas a descontar pelo menos 20 euros – valor mínimo da contribuição desenhado no novo regime.

Até agora, os trabalhadores independentes só começavam a descontar quando o rendimento relevante anual fosse superior a seis Indexantes dos Apoios Sociais – pouco mais de 2500 euros –e passados, pelo menos, 12 meses do início da atividade.

De acordo com a proposta enviada aos parceiros sociais, a que o matutino teve acesso, no futuro o primeiro enquadramento no regime produzirá efeitos no 12.º mês posterior ao início da atividade e deixa de existir qualquer referência aos seis IAS.