Botijas de gás à venda em cada posto de combustíveis. Eis o que o Governo quer tornar obrigatório em 2018

Se tudo correr conforme o previsto e não houver mais atrasos, ainda no início de 2018 o Governo irá tornar obrigatória a venda de botijas de gás na maioria dos postos de combustível em Portugal, conta o “Público” esta quinta-feira.

Esta ideia, que faz parte de um projecto de decreto-lei que está consulta pública, deverá ir em breve a Conselho de Ministros. Outra das iniciativas que faz parte deste projeto já vinha do executivo de Passos Coelho: tornar obrigatório que as empresas aceitem as garrafas vazias dos seus concorrentes, sem quaisquer custos para os consumidores que as estão a devolver.

Com estas medidas, o Governo quer combater “o elevado preço do gás engarrafado, vulgo de botija, que se verifica em Portugal”, refere o projecto legislativo consultado pelo matutino. Segundo dados da Rubis, trata-se de um mercado que representa apenas 3% da matriz energética do país, mas do qual dependem 2,6 milhões de famílias.

“Atendendo à dimensão e importância do GPL [gás de petróleo liquefeito] engarrafado, é consagrado no presente decreto-lei o princípio da obrigatoriedade de comercialização a retalho de GPL engarrafado propano e butano na generalidade dos postos de abastecimento de combustível”, lê-se no projeto do Governo.

Existem, neste momento, em Portugal cerca de 50 mil postos de venda de garrafas de gás. Tudo indica que com a entrada em vigor desta medida este número venha a aumentar significativamente.

O mesmo diploma em consulta pública admite ainda algumas excepções: o caso dos postos nas auto-estradas, os postos em aglomerados urbanos com gás canalizado ou aqueles cuja dimensão não permita cumprir requisitos técnicos e de segurança.