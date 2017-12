Em cinco anos, a Raríssimas recebeu cinco milhões de euros do Estado

Entre 2012 e 2017, cerca de um quarto do orçamento da Raríssimas teve origem no Estado, avança o “Diário de Notícias” esta quarta-feira. Ao todo, a associação terá recebido cinco milhões de euros no espaço de cinco anos do Estado – 2,7 milhões provenientes da Segurança Social, avançou o “Público” na terça-feira, e 2,3 do Ministério da Saúde, apurou agora o “DN”.

Tendo em conta o Orçamento para 2018 da Raríssimas – que está disponível do site da associação – é de quatro milhões, conclui-se que o financiamento estatal foi de um quarto do que está previsto no total previsto para o próximo ano.

Pelo que o “DN” apurou, no quinquénio 2012-2017 a Raríssimas recebeu do Ministério da Saúde cerca de 2,35 milhões de euros. Deste valor, 879 mil euros eram destinados à comparticipação do Estado das 39 camas de internamento, apoiadas pela Raríssimas, na a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

Desde 2008, a Raríssimas recebeu cerca de 3,36 milhões de euros do ministério da Saúde.