Descontos dos recibos verdes vão baixar de 29,6% para 21,4% em 2019

Após muitos avanços e recuos, o Governo e o Bloco de Esquerda parecem ter chegado a um consenso no que toca aos recibos verdes. De acordo com o “Público” e o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira, os descontos para a Segurança Social para os trabalhadores independentes irão baixar em 2019.

A taxa contributiva destes trabalhadores vai descer de 29,6% para 21,4%, uma medida muito exigida pelos bloquistas nos últimos dois anos, mas há ainda mais novidades a registar.

O novo regime irá aproximar o valor sobre o qual incidem os descontos do rendimento do trabalhador, acabar com os escalões, criar uma contribuição mínima de 20 euros e por os trabalhadores por conta de outrem que também forem prestadores de serviços a descontar quando ultrapassarem um determinado rendimento de trabalho independente.

A partir de julho do próximo ano, o acesso ao subsídio de desemprego para os trabalhadores independentes será também facilitado e a protecção na doença melhorada.

Para as empresas, há más notícias: o conceito de “entidade contratante” vai sofrer mudanças e os descontos que lhe são exigidos irão aumentar – de 5% para 10%, em alguns casos, e de zero para 7%, noutros.

Segundo o “Público”, estas alterações serão aprovadas já no Conselho de Ministros marcado para a próxima semana de forma a entrem em vigor no início de 2018, mas o seu efeito no bolso dos trabalhadores a recibos verdes e nas contas das empresas que recorrem aos seus serviços só se sentirão em 2019.