Caos nos aeroportos. Tempos de espera voltaram a disparar

A época natalícia sempre foi altura de confusão nos aeroportos portugueses, mas este ano pode ainda ser pior. Em outubro, 45 inspetores estagiários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que estavam no apoio ao controlo de passaportes no aeroporto de Lisboa saíram para concluir o curso, conta o “Diário de Notícias” esta terça-feira.

As consequências não demoraram muito para se fazerem sentir: o tempo de espera no Aeroporto Humberto delgado voltou a disparar nas últimas semanas.

De acordo com fontes aeroportuárias e de autoridades que monitorizam a situação, há casos registados de passageiros que esperaram mais de três horas para passarem o controlo de passaportes do SEF.

“Tem-se assistido a uma degradação do serviço prestado pelo SEF, conduzindo a tempos de espera nas chegadas extremamente elevados”, disse uma fonte ao matutino, dando como exemplo o passado dia 6 de dezembro, quarta--feira, “no qual houve casos em que as três horas de espera foram ultrapassadas”.

Neste momento, segundo o SEF, estão 160 inspetores em serviço no aeroporto, menos 70 do que nos meses de verão.

O Sindicato da Carreira de Inspeção e Fiscalização (SCIF) do SEF entende que “para fazer face ao grande aumento de fluxo de passageiros, tal como à obrigação, desde abril passado, de haver controlo sistemático de passageiros não só de países terceiros mas também de cidadãos comunitários, deviam estar destacados no aeroporto de Lisboa pelo menos 250 inspetores”.