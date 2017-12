Vieira da Silva foi vice-presidente da Assembleia Geral da Raríssimas

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança social ocupou o cargo de vice-presidente da Assembleia Geral da Raríssimas entre 2013 e 2015, antes de integrar o atual Executivo. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo jornal "Público" e confirmada esta tarde, em conferência de imprensa, pelo governante.

"Tive uma participação nos órgãos sociais [da Raríssimas]. (...) Era deputado à altura", declarou Vieira da Silva, lembrando que fez parte de um "órgão não executivo" e que não tomou decisões de "natureza financeira".

Esse é, escreve o mesmo jornal, o único "cargo social" que consta da declaração de registos de interesses divulgada pelo governante e que consta da página do Parlamento na internet.

Em conferência de imprensa, esta tarde, o ministro confirmou que solicitou com urgência uma inspeção a cargo do Ministério que lidera à instituição em causa. A Raríssimas e especialmente a sua presidente, Paula Brito Costa, tem estado debaixo de fogo desde sábado, dia em que a TVI transmitiu uma reportagem que aponta para alegados desvios de fundos e gestão danosa da IPSS.

Entre as despesas que terão sido feitas por Brito Costa com fundos da Raríssimas estão vestidos de alta-costura, elevados montantes em despesas de deslocação ou compras de supermercado. A associação, cujo objetivo é apoiar crianças com doenças raras, é parcialmente financiada pelo Estado.