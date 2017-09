Em 2014, André Ventura era estagiário no Fisco. MP chamou-o como testemunha de acusação no processo dos vistos gold

Antes de ser candidato do PSD ao município de Loures, André Ventura trabalhou na Autoridade Tributária. E, por acaso, teve nas suas mãos um dos casos maiores casos judiciais dos últimos anos em Portugal. O candidato social-democrata, na próxima semana, será ouvido na qualidade de testemunha da acusação no julgamento do processo dos vistos gold, revela o “Público” esta sexta-feira.

O candidato do PSD a Loures foi arrolado como testemunha de acusação pelo Ministério Público. Em 2014, na qualidade de inspetor tributário estagiário, André Ventura analisou um caso que está a ser investigado pelo MP no âmbito do processo dos vistos dourados: o negócio do tratamento em hospitais portugueses de feridos de guerra líbios.

O caso em questão foi protagonizado por um amigo de Miguel Macedo, Jaime Gomes e também pelo ex-empregador de José Sócrates, Paulo Lalanda e Castro.

A rentabilidade do negócio dependia em grande parte de ser ou não cobrado IVA em Portugal à empresa, a Intelligent Life Solutions, de Lalanda e Castro, lembra o matutino.

Na época, André Ventura foi um dos técnicos que teve de se pronunciar sobre a cobrança de IVA e sobre uma declaração entregue ao fisco pela empresa de Lalanda e Castro.

Paulo Núncio, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em 2014, confirmou recentemente em tribunal que quando estava no Governo recebeu representantes da Intelligent Life Solutions, a pedido de Miguel Macedo, para discutir a questão do IVA.

Passados três anos, o candidato do PSD a Loures diz recordar-se mal desta situação e explicou, em declarações ao “Público”, que pensa nunca ter sequer produzido um parecer escrito sobre estas questões – informação contrariada pelo testemunho de duas ex-colegas de trabalho. Mais: André garantiu já ter-se esquecido da posição que defendeu na altura – se a cobrança ou a isenção de IVA.