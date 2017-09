Casas mais caras do país estão no Algarve

No Algarve, cada metro quadrado tem uma avaliação média de 1.411 euros, de acordo com dados do INE

O boom do sector imobiliário continua: desde junho de 2011 que o metro quadrado, ao nível nacional, não valia tanto. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em agosto o preço médio do metro quadrado valia 1.122 euros. Há cinco meses consecutivos que este indicador, que é utilizado pelos bancos para a concessão de crédito, está a aumentar, conta o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira. No Algarve, cada metro quadrado já tem uma avaliação de 1.411 euros, mais do que os preço médio praticado na área metropolitana de Lisboa; é preciso recuar a novembro de 2011 para encontrar um valor mais elevado. Segundo o matutino, em agosto, a área metropolitana de Lisboa tinha uma avaliação média de 1.360 euros por metro quadrado - um máximo desde junho de 2011. No município, os níveis da avaliação bancária são mesmo os mais elevados desde que o INE começou a publicar estes dados, no início de 2011.