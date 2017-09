Inspetor-geral do Trabalho processado por divulgar dados de funcionária

Responsável máximo da Autoridade para as Condições do Trabalho recusou transferência de funcionária, mas foi contrariado pelo Governo

Pedro Pimenta Braz, responsável máximo da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), foi alvo de um processo disciplinar por parte da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, devido à divulgação de informação privada sobre uma funcionária da entidade que dirige. A notícia é avançada esta quinta-feira pelo “Público”.

A infração em causa remonta ao verão do ano passado e ocorreu quando uma inspetora da ACT pediu mobilidade interna para um local mais próximo de casa, por razões de saúde e familiares. Só que o pedido foi recusado. Pedro Pimenta Braz não aceitou a transferência devido ao número mínimo de trabalhadores nos serviços desconcentrados, alegou.

A funcionária recorreu, então, ao provedor de Justiça. Este apoiou-a e interpôs um recurso ao secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, solicitando a revogação da decisão do responsável da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) – o que aconteceu já este ano. A funcionária acabou por receber autorização para se mudar no dia 28 de junho.

Após a decisão do Governo, Pedro Pimenta Braz mandou divulgar – através de um email – o despacho e o processo de recurso hierárquico aos subinspetores-gerais e a todos os dirigentes da ACT, onde constavam dados pessoais sobre a saúde da trabalhadora.

Segundo o responsável da ATC, a mensagem tinha o intuito de “dar conhecimento de todo este processo a todos os colegas das suas respetivas unidades orgânicas”.