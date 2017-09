SEF. Portugal usado em rota de tráfico de crianças de África

Desde março, a unidade de antitráfico de pessoas do SEF intercetou cinco crianças no Aeroporto Humberto Delgado

Portugal está a ser usado numa rota de tráfico de crianças de África subsariana para a Europa. Desde março, a unidade de antitráfico de pessoas do SEF intercetou cinco crianças, que aterraram em Lisboa para fazer escala com destino a outro país europeu. Estas crianças tinham documentos falsos e eram acompanhadas por adultos.

Chegadas aos seus destinos, as crianças seriam depois alvos de exploração sexual, laboral ou servidão doméstica. Esta situação foi revelada por uma fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ao “Diário de Notícias”, que admitiu ainda que podem ter existido casos de crianças que passaram pelo Aeroporto Humberto Delgado sem terem sido detetadas.

Os adultos que as acompanhavam traziam documentos verdadeiros e foram detidos, segundo o matutino. Mas a investigação não se tornará mais fácil por causa disso: é difícil apurar a verdadeira identidade das crianças até porque existe a suspeita do envolvimento das famílias na rede de tráfico, explicou a mesma fonte do SEF.

Os menores estão agora em instituições de acolhimento. Até ao momento, as autoridades portuguesas conseguiram localizar os pais de apenas uma das crianças.