Precários a tempo parcial também vão poder ser integrados no Estado

O Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (Prevpap) também deverá vir a abranger os trabalhadores a tempo parcial que exerçam funções no Estado, avança o “Público” esta terça-feira. Este é o entendimento entre o PS, o BE e o PCP, apesar de a proposta de lei inicialmente enviada pelo Governo ao Parlamento previsse o contrário.

Segundo o matutino, nas propostas de alteração que deram entrada na semana passada na Assembleia da República, o PS acabou por ir ao encontro do que defendem o BE e o PCP, e eliminou a referência ao horário completo.

Os partidos da esquerda introduziram um novo artigo na proposta de lei relativamente ao número de postos de trabalho a criar, para acomodarem a situação dos trabalhadores a tempo parcial.

De acordo com o “Público”, o PS sugere que quando as funções foram exercidas a tempo parcial, os períodos normais de trabalho sejam adicionados até perfazer um posto de trabalho. Já o BE quer que quando essa soma for inferior a um horário completo, os serviços fiquem obrigados a assegurar pelo menos um lugar “garantindo sempre a manutenção dos níveis de serviço”.

Para além desta medida relativa aos trabalhadores a tempo parcial, o PS aceitou também, durante as negociações com os partidos da esquerda, as cláusulas que indicam que o Prevpap se destina também às instituições de ensino superior públicas com o estatuto de fundação e aos reguladores.