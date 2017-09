Aumento de venda de casas faz disparar receita do imposto municipal sobre transações

A venda de casas (e os respetivos preços) tem vindo a aumentar de forma progressiva este ano, o que fez disparar em 24% os lucros do imposto municipal sobre as transações (IMT). Ao todo, o IMT já rendeu ao Estado até agosto cerca de 564,6 milhões de euros, mais 109 milhões do que no mesmo período do ano passado, avança o “Diário de Notícias” esta terça-feira.

No Orçamento do Estado para 2017, o Governo estimou que o imposto que incide sobre as transações de imóveis devesse render 649 milhões de euros. Contudo, tudo indica que esse valor deverá ultrapassado ou até já terá sido, neste momento, tendo em conta que os últimos dados disponíveis são referentes a agosto.

O matutino lembra que o IMT ressentiu-se nos anos de crise e viu as suas receitas caírem a pique em 2012 e 2013 – anos em que ficou abaixo dos 400 milhões de euros.