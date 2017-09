Manutenção dos submarinos custará ao Estado €77 milhões em oito anos

Por ano, o Estado gasta em média 8,5 milhões de euros em revisão e peças sobresselentes dos dois submarinos portugueses. Entre 2012 e 2020, o valor dispendido deverá chegar 77 milhões de euros, conta o “Correio da Manhã” esta segunda-feira.

Segundo o “CM”, metade desta despesa total será executada nos próximos três anos, mas já foi aprovada pelo ministro da Defesa, Azeredo Lopes.

Mais de 62% dos 77 milhões de euros serão destinados a ações de reparação intermédia dos submarinos que têm de ser realizadas nos estaleiros do construtor na Alemanha.

A revisão do “Tridente”, submergível entregue a Portugal em junho de 2010, foi iniciada em 2016 e terminará em 2018, e deverá implicar uma despesa de cerca de 24 milhões de euros. Já o “Arpão” fará a revisão entre 2018 e 2020, sendo a despesa de 24 milhões de euros.

De 2012 a 2020, a despesa com a revisão e compra de peças sobresselentes deverá representar 18% do preço de aquisição dos submarinos - 769 milhões de euros; em situações normais, o valor não deveria ultrapassar 1% do preço original do submarino.