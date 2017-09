Instituto da Água era contra a entrega de barragens à EDP em 2006

O extinto Instituto da Água (INAG), atual Agência Portuguesa para o Ambiente (APA), nunca apoiou a criação dos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC). Em 2006, quando confrontado com a possibilidade de entrega da gestão das barragens portuguesas à EDP sem concurso público, emitiu um parecer contra em que alertava para a ilegalidade desse mesmo procedimento, revela o “Público” esta segunda-feira.

O Ministério Público, soube-se em junho, está a investigar os contratos de venda de eletricidade da EDP – acordo assinado em julho de 2007, devido à cessação antecipada de vários contratos de aquisição de energia (CAE) que a empresa tinha em cerca de três dezenas de centrais eléctricas.

Em novembro de 2006, quando António Mexia estava à frente da gestão da EDP há pouco mais de cinco meses, o INAG enviou ao ministro do Ambiente, Francisco Nunes Correia, um parecer sobre as propostas de alteração feitas pelo Ministério da Economia e Inovação (MEI), de Manuel Pinho, ao projeto de decreto-lei das utilizações dos recursos hídricos. O ex-ministro e outros oito arguidos estão, neste momento, a ser investigados pelo MP devido à criação dos CMEC.

“Constata-se que as propostas de alteração remetidas pelo MEI violam frontal e grosseiramente o disposto numa Lei de Bases [a Lei da Água]”, lê-se no parecer do INAG, cedido ao matutino pela Agência Portuguesa do Ambiente. De acordo com o instituto, as propostas em causa não deviam “ter acolhimento”. Mas não foi isso que aconteceu.

Segundo o parecer, o INAG viu uma tentativa de “subordinação” do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR) ao Ministério da Economia em matérias da sua “competência própria”.

Uma das violações mais graves identificadas pela agência ambiental foi a introdução de pontos que permitiram à EDP continuar a explorar 27 centrais hidroeléctricas sem concurso público.

“Este artigo proposto enferma” de “ilegalidade uma vez que contraria o disposto na Lei da Água, que claramente refere que a utilização privativa dos RH [recursos hídricos] do domínio público obriga a processo concursal”, apontou o INAG.