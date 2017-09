Centenas de professores pediram dispensa esta semana por causa das autárquicas, alunos ficam sem aulas

São professores, mas também são políticos. A menos de uma semana das eleições autárquicas, centenas de professores portugueses, conta o “Diário de Notícias” esta segunda-feira, pediram dispensa legal – de até nove dias – para participarem em ações de campanha. A maioria só voltará às salas de aula no dia 2 de outubro.

Segundo o matutino, este problema faz-se sentir, com particular intensidade, no interior do país, com muitas ausências autorizadas de professores e outros funcionários escolares. Por exemplo, no Agrupamento de Escolas de Cinfães há atualmente 12 docentes e dois funcionários a beneficiar da desta licença.

“Ter tantos professores em campanha eleitoral no início do ano letivo é horrível”, admite Manuel António Pereira, diretor do Agrupamento de Cinfães e também presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares. Para este, quem decide as datas eleitorais deveria “levar em consideração” o impacto causado no funcionamento de alguns serviços públicos.

“As escolas do Interior com as quais falei têm, em média, cinco, seis, sete ou oito professores em campanha. Já nas escolas do Litoral disseram-me que não tinham ninguém”, revelou.

Apesar do presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares falar em centenas de professores envolvidos em campanhas, o número em concreto será difícil de apurar, pois o Ministério da Educação não mantém qualquer registo.

“A gestão de recursos humanos faz parte das atribuições dos diretores, pelo que esta dispensa de serviço não tem de ser comunicada ao Ministério da Educação mas apenas aos diretores”, explicou fonte do gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues.