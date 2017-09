Bancos portugueses querem direito de preferência na compra de activos do Novo Banco

Se foram obrigados a ajudar a quando da queda do BES, através do Fundo de Resolução, os bancos portugueses querem, agora, ficar com o direito de preferência na hora de compra dos ativos problemáticos do Novo Banco. Segundo o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira, as instituições financeiras portuguesas apresentaram uma proposta ao Banco de Portugal (BdP) neste sentido.

O Banco de Portugal, neste momento, ainda não tomou nenhuma decisão definitiva. Contudo, de acordo com o matutino, a proposta foi bem recebida pela entidade liderada por Carlos Costa.

Esta iniciativa está a ser discutida no âmbito dos contactos entre a Associação Portuguesa de Bancos (APB) e o Banco de Portugal sobre a venda do Novo Banco à Lone Star e o mecanismo de capital contingente destinado a cobrir as perdas resultantes dos activos problemáticos. Este mecanismo, a longo prazo, pode obrigar o Fundo de Resolução a injetar até 3.890 milhões de euros no Novo Banco.

Por imposição de Bruxelas, 75% dos ativos do Novo Banco que estão abrangidos pelo mecanismo de capital contingente têm de ser alienados num prazo de cinco anos.

Dado que os bancos, através do Fundo de Resolução, vão ter de assumir as perdas geradas por estes ativos, as instituições financeiras querem ter prioridade na eventual compra deste património. Desta forma, conseguiriam controlar futuros prejuízos e rentabilizar o investimento já feito no Novo Banco.