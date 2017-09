Ascendi, GNR, Proteção Civil e meios de socorro devem vir a ser acusados de negligência no incêndio de Pedrógão Grande

A investigação da Polícia Judiciária encontrou vários indícios de negligência nas mortes de Pedrógão: na atuação dos meios de socorro, na coordenação da Proteção Civil, na atuação dos elementos da GNR que mandaram os automobilistas para a estrada da morte, e até na Ascendi, entidade que tinha a responsabilidade pela limpeza das bermas junto às autoestradas. Esta notícia é avançada pelo “Correio da Manhã” esta sexta-feira.

Segundo o matutino, o inquérito, que está a ser acompanhado pelo Ministério Público de Coimbra, já está numa fase adiantada. Neste momento, já foi ouvida quase uma centena de testemunhas que confirmam a sucessão de falhas que levaram às 65 vítimas mortais do incêndio de junho.

O “CM” diz que se admite a constituição de arguidos já no próximo mês de outubro. O objetivo dos investigadores é que o processo esteja concluído ainda este ano.

Relativamente às origens do incêndio do fogo, a Judiciária deverá manter a tese de que não houve mão criminosa. As causas naturais são as conclusões do peritos que apontam para a queda de um raio numa árvore.