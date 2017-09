Mais dois comandantes da Proteção Civil conseguiram licenciaturas graças a equivalências

A Inspeção Geral da Educação está a investigar as licenciaturas de mais dois altos dirigentes da Proteção Civil devido ao volume de equivalências concedidas, avança o jornal “i” esta quarta-feira.

Luís Belo Costa e Pedro Vicente Nunes, nomeados este ano comandantes operacionais de agrupamento distrital do Centro Sul e do Centro Norte, são licenciados em Proteção Civil pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco - a mesma instituição de ensino superior que concedeu por equivalências quase 90% da licenciatura do demissionário comandante nacional da Protecção Civil, Rui Esteves.

Segundo o IPCB, os dois altos dirigentes da Proteção Civil também concluíram uma parte significativa da sua licenciatura através da atribuição de equivalências por experiência profissional. A Inspeção Geral da Educação foi na terça-feira ao Politécnico de Castelo Branco para recolher os processos académicos de ambos.

Das 37 unidades curriculares, Luís Belo Costa teve equivalência a 24 por “experiência profissional”. As restantes 13 disciplinas terão sido avaliadas sem recurso a equivalências. Luís Belo Costa chegou a ser ‘colega de curso’ do ex-comandante nacional da Protecção Civil - Rui Esteves terminou a licenciatura em 2011 e Luís Costa em 2010.

Por sua vez, Pedro Vicente Nunes, o comandante operacional do Centro Norte, licenciou-se já depois de 2013 - data em que foi imposto um limite no volume de equivalências - e teve direito a oito equivalências no universo de 37 disciplinas que compõem a licenciatura de Engenharia da Proteção Civil.