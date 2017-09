Mariana Mortágua: “É preciso assumir que vai haver uma perda de receita fiscal” com as mudanças no IRS

Tendo em conta as medidas que estão a ser estudadas pelo Governo e pelos partidos da esquerda para o IRS, “é preciso assumir que vai haver uma perda de receita fiscal”, diz Mariana Mortágua, deputado do Bloco de Esquerda, em entrevista ao “ECO” esta terça-feira.

“A alteração ao IRS tem de ter impacto orçamental porque estamos a reverter um brutal aumento de impostos. E para isso é preciso assumir que vai haver menos receita de impostos porque se não, não se reverte nada”, justificou.

Ainda assim, isto não será um problema para o Governo, explica Mariana Mortágua, pois há sítios onde é possível ir buscar o valor “perdido” no IRS.

A bloquista admite, durante a entrevista ao “ECO”, que “dizer que é preciso reduzir a receita fiscal ao nível do IRS não quer dizer que não possa ser compensada de outras formas”. Por exemplo, com a derrama de IRC.

“Quando todos os impostos em Portugal estavam a subir, houve um imposto que desceu: o IRC. E quando esse imposto desceu, foi feito um acordo entre PS e PSD que dizia que cada vez que a taxa de IRC descesse para todas as empresas, a derrama subiria. Da primeira vez que a taxa de IRC desceu, a derrama subiu. Da segunda vez que a taxa de IRC desceu, a derrama não subiu. O que quer dizer que no próprio acordo entre PS e PSD, o aumento da derrama ficou por fazer”, lembrou Mariana Mortágua.

Para a deputada do Bloco de Esquerda, as maiores dificuldades nas negociações para o Orçamento de Estado para 2018 que estão a decorrer têm sido IRS, a regularização dos professores, que “têm um vínculo precário há dezenas de anos e que continuam a não estar nos quadros”, e a discussão sobre as carreiras da função pública, “que até agora têm sido congeladas e que devem ser descongeladas no âmbito desta legislatura”.

Mas o IRS tem sido mesmo o tema principal. “O que tem dominado uma boa parte das reuniões tem sido a discussão do IRS, onde a proposta inicial feita pelo Governo fica muito aquém daquilo que entendemos serem as necessidades e as prioridades do país em termos tanto de redução de carga fiscal, como de progressividade ao nível dos escalões. Continuamos a ter uma enorme dificuldade em que o Governo entenda a importância desta medida e de ter um envelope financeiro que corresponda à sua importância social e política”, disse.