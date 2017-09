Novo Banco quer cortar a pensão de Ricardo Salgado de €90 mil para €11.500

Para o fundo de pensões do Novo Banco, a soma mensal que Ricardo Salgado e outros ex-administradores do BES recebem da instituição deve ser cortada o quanto antes e não pode ser superior a 11.500 euros brutos, avança o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira. Trata-se de um corte de sete vezes sobre o valor ilíquido que o banqueiro recebe até ao momento – 90 mil euros ilíquidos.

De acordo com a revista “Sábado” de 2 de setembro, o fundo de pensões do Novo Banco entrou com um processo no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para cortar as pensões dos antigos administradores do BES, impondo-lhes como limite máximo o salário mais alto pago aos administradores em funções, como estipula o Código das Sociedades Comerciais. Neste momento, o processo está a percorrer os trâmites legais habituais.

A GNB Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, segundo a revista, quer que seja decretada a autonomização do património destinado a pagar as pensões dos ex-gestores cujas reformas são responsabilidade do banco “mau” – o caso de Ricardo Salgado, José Manuel Espírito Santo, António Souto, Jorge Martins, Rui Silveira, José Maria Ricciardi, João Freixa, Stanislas Ribes, Amílcar Morais Pires e Joaquim Goes.

No entender do fundo de pensões do Novo Banco, a reforma dos antigos gestores deve ter um teto igual ao último salário mais alto pago aos administradores do BES antes de a instituição ser dissolvida – 11.500 brutos mensais – e entrar em liquidação, em julho de 2016.