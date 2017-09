Governo pondera cobrar IRS a reformados estrangeiros

O Governo está a estudar a possibilidade que os reformados estrangeiros que queiram vir para Portugal ao abrigo do chamado regime de residentes não habituais venham a pagar uma taxa mínima de IRS já a partir do próximo ano, avança o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

A ideia é evitar que Portugal se torne uma espécie de ‘paraíso fiscal’ para reformados estrangeiros e diminuir o descontentamento de outros Estados da União Europeia, que têm vindo a acusar o país de estar a promover uma concorrência fiscal desleal.

Segundo o matutino, esta medida está a ser estudada no âmbito do Orçamento do Estado para 2018. Até ao momento, os estudos do executivo de António Costa apontam para a imposição de uma taxa de IRS plana, a rondar os 5% a 10% para os futuros residentes não habituais - quem já obteve o estatuto de RNH não será afectado por esta mudança.

Os valores de 5 a 10% seriam o suficiente para satisfazer as reivindicações dos outros Estados europeus e, ao mesmo tempo, continuar a cativar cidadãos estrangeiros para o país.