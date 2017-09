Novo Banco já garantiu a compra de 28,25% da dívida

O Novo Banco conseguiu assegurar, no final da semana passada, a compra de 2.343 milhões de euros de obrigações, 28,26% do total da dívida que pretende adquirir, revela o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira. A mesma informação foi avançada no domingo à noite pelo comentador televisivo Luís Marques Mendes, no seu espaço habitual na “SIC”.

Para que a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star se venha a concretizar, a instituição liderada por António Ramalho terá de garantir a compra de 75% do total da dívida abrangida pela operação – cerca de 6.276 milhões.

Segundo o matutino, o Novo Banco necessita de adquirir obrigações das 12 linhas que ainda não decidiram se aceitam a proposta de consentimento de reembolso antecipado e também das 15 emissões que recusaram esta pretensão.

O principal objetivo desta operação é gerar 500 milhões de euros de folga de solidez adicional para o Novo Banco, uma das condições de venda acordadas com a Lone Star.