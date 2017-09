MP tem mais de três mil escutas para a acusação da Operação Marquês

Quando a acusação da Operação Marquês for conhecida em outubro, o Ministério Público sustentará este processo, ao que tudo aponta, com um número recorde de escutas telefónicas. De acordo com o “Correio da Manhã” esta sexta-feira, o MP tem 3482 escutas para utilizar como meios de prova contra José Sócrates, o ex-primeiro-ministro, suspeito de corrupção.

Dentro das mais de três mil escutas, incluem-se as provas incriminatórias que ligam José Sócrates ao seu amigo e suposto testa de ferro, Carlos Santos Silva. Segundo o matutino, as escutas perfazem mais de 75 horas de chamadas telefónicas.

As escutas da Operação Marquês não têm origem exclusiva neste processo; há registos provenientes do processo Face Oculta e do caso Monte Branco, a maior rede de lavagem de capitais ocorrida em Portugal.

Até ao momento, a investigação a José Sócrates aponta que Carlos Santos Silva entregou ao ex-primeiro-ministro em numerário de mais de 1,16 milhões de euros. Este valor foi entregue na sequência de vários levantamentos de uma conta bancária no Banco Espírito Santo.



Os levantamentos da conta bancária do BES, lembra o matutino, começaram a ser feitos a partir de 17 de dezembro de 2010, pouco depois de Santos Silva ter repatriado 23 milhões de euros da Suíça para Portugal, ao abrigo do perdão fiscal criado pelo Governo de José Sócrates.