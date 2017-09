Lista de pedófilos já aumentou em mais de mil nomes este ano

De 1 de janeiro até ao final de agosto, o cadastro de pedófilos aumentou em 1096 registos

Desde o início de 2017, entraram para o registo de identificação criminal de condenados pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menores mais de mil novos nomes. Esta notícia, com base em dados do Ministério da Justiça, é avançada pelo “Jornal de Notícias” esta sexta-feira.

De acordo com os números fornecidos ao matutino pelo ministério, desde 1 de janeiro até ao final de agosto, o cadastro “ganhou” 1096 registos. Durante todo o ano de 2016, foram adicionados à lista 1261 nomes.

Neste momento, a base de dados criada pelo Governo de Passos Coelho conta com 5487 referências a condenados por crimes sexuais relacionados com menores. Em novembro do ano passado, estavam registados 5739 nomes.