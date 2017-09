Racismo na Cova da Moura. MP pede suspensão imediata de todos agentes que estão a ser investigados

Passados dois meses de ter sido conhecida a acusação de 18 agentes da PSP, ligados à esquadra de Alfragide, pelos crimes de tortura, discriminação racial, sequestro e injúria contra seis jovens da Cova da Moura de ascendência cabo-verdiana, em fevereiro de 2015, o Ministério Público (MP) da Amadora requereu ao tribunal de Sintra que ordene a suspensão imediata destes polícias das suas funções.

Segundo o “Diário de Notícias” desta quinta-feira, o pedido para agravamento da medida de coação é justificado pela “salvaguarda do risco para a segurança e tranquilidade públicas”.Se o juiz de instrução de seguimento o requerimento do MP, a direção da PSP terá de suspender os agentes no imediato.

Os agentes em causa podem recorrer para o Tribunal de Relação, mas estas iniciativas não terão efeito suspensivo. Dos 18 acusados, quatro mantêm-se em funções na mesma esquadra. Os restantes foram deixando Alfragide ao longo dos últimos dois anos por vários motivos.

O MP tem receio que o comportamento “agressivo” dos agentes se volte a repetir. “Na verdade, existe o perigo de continuação de comportamentos como os descritos nos presentes autos”, sublinhou o MP no auto entregue ao tribunal de Sintra.