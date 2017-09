Autarcas questionam onde está o dinheiro das contas solidárias

Os presidentes das câmaras de Pedrógão Grande, de Castanheira de Pera e de Figueiró dos Vinhos admitem desconhecer o destino do dinheiro que foi doado para as vítimas dos incêndios que afetaram a região e vão pedir a intervenção do regulador.

“Não sabemos o paradeiro desse dinheiro e há de haver contas abertas que desconhecemos”, afirmou ao “i” o presidente da câmara de Castanheira de Pera, Valdemar Alves, defendendo que cabia ao Estado ter controlado e distribuído essas verbas.

Há receio que os donativos tenham sido desviados para outros fins, pelo que os autarcas vão reunir-se esta terça-feira para discutir esta questão. Entretanto, anunciaram já que vão solicitar ao Ministério Público para que junto do Banco de Portugal perceba para onde foi canalizado o dinheiro das contas solidárias.

Segundo Valdemar Alves, apenas o dinheiro destinado à reconstrução das casas que foram destruídas pelas chamas é que é do conhecimento dos responsáveis das câmaras.