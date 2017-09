Negócios considera Marcelo o mais poderoso de 2017

O Presidente da República foi considerado o homem mais poderoso do país em 2017 pelo “Jornal de Negócios”. Na edição desta segunda-feira o matutino justifica a sua escolha com a forma como Marcelo Rebelo de Sousa encara os poderes presidenciais.

No artigo assinado pelo diretor Raul Vaz e pela jornalista Marta Moitinho Oliveira lembra-se que Marcelo “não é primeiro-ministro, mas manda. E muito” e que tem funcionado “como um espécie de escudo protetor” do Governo.

E dá-se exemplos: “Depois da tragédia de Pedrógão e do assalto aos paióis de Tancos, o Governo esteve sob pressão. O chefe de Estado veio a terreno para tentar compensar a ausência do Executivo – que adiou o apuramento de responsabilidades e viu o primeiro-ministro ir de férias no meio de uma crise.”

O jornal lembra ainda que no último ano, “o Presidente ajudou a resolver vários dossiês. Desdramatizou a mudança de presidente da Caixa Geral de Depósitos, depois de meses de polémica, deu o aval ao novo líder do banco público, Paulo Marcedo.”

No editorial, o subdiretor Celso Filipe escreve: “Marcelo Rebelo de Sousa usou a fragilidade de um Governo inesperado, baseado numa geringonça, para se afirmar como o fiel da balança e assumir protagonismo”.