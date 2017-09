Eleitores concordam com declarações de André Ventura sobre os ciganos

Quase 70% dos eleitores concordam com o candidato do PSD à Câmara Municipal de Loures quando disse que “os ciganos vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado”, de acordo com a sondagem da Aximage para o Correio da Manhã, publicada esta segunda-feira.

Este estudo de opinião mostra ainda que 67,8% dos eleitores inquiridos, sejam de esquerda ou de direita, concordam com as declarações de André Ventura publicadas no jornal “I” a 17 de julho.

A concordância daqueles que declaram votar na CDU e no Bloco de Esquerda é inequívoca: na coligação que elegeu o atual autarca de Loures, Bernardino Soares, 63,8% dos seus eleitores partilham da opinião do candidato social-democrata, descendo para 55,7% entre aqueles que votariam em Fabian Figueiredo, o candidato do Bloco.