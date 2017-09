Rui Moreira faltou a debate das autárquicas na TV para ver a seleção

Na quinta-feira à noite, Rui Moreira tinha um debate televisivo marcado, na “TVI24”, com os candidatos às eleições autárquicas para o município que lidera desde 2013, mas não compareceu.

Segundo o “Diário de Notícias” esta sexta-feira, o autarca terá alegado “questões de agenda” para rejeitar o convite do canal televisivo.

Contudo, o presidente e candidato a novo mandato na liderança da cidade do Porto esteve presente, à hora para que estava marcado o debate, no Estádio do Bessa, para assistir ao Portugal-Ilhas Faroé, que Portugal venceu por 5-1.

Manuel Pizarro (PS), Álvaro Almeida (PSD), João Teixeira Lopes (BE) e Ilda FIgueiredo (CDU) marcaram presença no debate, que realizou-se na Fundação Serralves, mas a ausência do atual autarca da cidade foi notória e motivo de desconforto.