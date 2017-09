Mariana Mortágua: “Portugal é xenófobo e racista, embora goste de viver na ilusão e na narrativa de que não o é”

O império dos brandos costumes é uma ficção e os problemas de Portugal não são diferentes dos do resto do mundo neste momento, aponta Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, em entrevista ao “Diário de Notícias” esta sexta-feira. “Portugal é xenófobo e racista, embora goste de viver na ilusão e na narrativa de que não o é, ou de que o é de forma mais suave que noutros países, coisa que não me parece sequer que seja verdade”, disse.

Segundo a bloquista, até pode existir uma xenofobia ou racismo “mais velado ou menos orgulhosamente exibido” em Portugal, mas a verdade é que há: “da violência policial aos guetos, à falta de representação e representatividade de uma série de comunidades que existem, existem há muitos anos e são muito importantes em Portugal”.

A única razão para não existir partido de extrema direita em Portugal ou cujo grande programa político assumidamente racista e xenófobo, aponta a deputada do BE, deve-se à existência de uma “base muito consolidada histórica do Partido Comunista” e do Bloco, que absorvem “muito do descontentamento das pessoas e não deixam descambar para bodes expiatórios mais fáceis”.

“A esquerda tem esse papel importante e o facto de haver uma esquerda à esquerda do PS consolidada em Portugal ajudou nisso. Acho que a extrema-direita não tem protagonistas para o fazer, e por isso há um PNR que é felizmente irrelevante, e dentro do sistema o aproveitamento que se faz dos temas racistas e xenófobos é oportunístico. O CDS vai lá às vezes - foi lá quando Portugal tinha muito mais imigrantes do que tem hoje, em 2006, 2007, lembramo-nos das campanhas do CDS contra a imigração, contra o RSI -; e vemo-lo agora no PSD, que percebendo que fora de Portugal há uma oportunidade em certo tipo de discurso, começou com um discurso anticiganos aberto e despudorado num candidato autárquico e depois com declarações de Passos Coelho sobre a lei da nacionalidade, com a história de “não pode entrar qualquer pessoa, temos de ser seletivos”, como se Portugal não tivesse enviado toda e qualquer pessoa para todos os países possíveis e imagináveis, não é?”, explicou.

Blocos de atividades da Porto Editora

Para Mariana Mortágua, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género fez bem em recomendar a retirada do mercado dos blocos de atividades da Porto Editora.

“Se a CIG existe tem de ter um papel ativo. E acho que cumpriu o seu papel: identificou material educativo com elementos sexistas e recomendou que fosse retirado. Para que crianças de quatro anos não fossem expostas a um material que achamos que não cumpre os critérios. Se aquele material fosse racista acho que não havia esta polémica. Incomoda-me quando se usa questão da liberdade de expressão e da liberdade de sociedade para tentar manter opressões. ‘Porque eu tenho liberdade de ser sexista’ - não, não, desculpa, não tens”, disse.