Fesap exige reunião com Centeno e ameaça com greve da função pública

A Federação de Sindicatos para a Administração Pública (Fesap) quer discutir o descongelamento das carreiras e o Orçamento de Estado com Mário Centeno, como é tradição negocial, mas até agora ainda não teve qualquer hipótese. Segundo revela o “Público” esta quinta-feira, a Fesap enviou uma carta ao ministro das Finanças a pedir uma reunião urgente. Se não houver resposta do Ministério das Finanças, a Fesap admite avançar para a greve.

A aprovação, na semana passada, do regime extraordinário das reformas antecipadas e as notícias sobre a forma como o Governo pretende descongelar as progressões na carreira deixaram a estrutura sindical em alerta.

“O Governo desvaloriza o papel dos sindicatos e não respeita a lei da negociação coletiva, nem os compromissos assumidos”, aponta José Abraão, coordenador da Fesap, em declarações ao matutino. “O que importa é negociar com os partidos”, ironiza o dirigente.

De acordo com o sindicato, Fátima Fonseca, a nova secretária de Estado da Administração Pública que tomou posse em julho, prometeu enviar um novo calendário negocial na primeira quinzena de agosto, mas nenhuma reunião foi agendada até ao momento.

Para além disso, a Fesap está ainda à espera de conhecer o resultado do levantamento pedido aos serviços sobre o número de trabalhadores em condições de progredir em 2018 e os custos associados à medida; estes dados deviam ter sido apresentados num encontro marcado para 26 de julho com os representantes dos trabalhadores.

“Estamos muito disponíveis para a luta se não houver negociações até porque temos uma greve que foi aprovada no congresso da UGT”, avisaJosé Abraão.