Governo e PS ponderam alterar o Código de Trabalho para evitar situações iguais à da PT

De alerta com o que se passa na Portugal Telecom, o PS e o Governo não põem de parte a possibilidade de avançaram para uma mudança no Código de Trabalho que impeça, no futuro, que uma empresa prejudique trabalhadores ao transferi-los para uma outra empresa que pertença à mesma entidade – o que está a acontecer na PT, resumidamente –, ao abrigo do mecanismo da “transmissão de empresa ou estabelecimento”, avança o “Público” esta quarta-feira.

A transferência de cerca de 150 funcionários da PT para outra empresa detida pela Altice vem criar um problema de difícil resolução. Os sindicatos acusam a PT/Meo de estar a recorrer à figura da transmissão de estabelecimento para, de forma encapotada, promover um despedimento coletivo.

Segundo o matutino, na próxima semana o Governo como o PS vão reunir-se para avaliar esta situação e analisar o relatório da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que identificou irregularidades na gestão de trabalhadores na PT/Meo.

“Em função dos resultados do relatório da ACT, poderá ser necessário tomar medidas por via legislativa ou por outra, que garanta que os abusos identificados não se repetem e que estes em concreto são punidos à luz da legislação em vigor”, disse Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS, ao “Público”.

“Eventualmente, a lei poderá ter de ser mudada. Parece-me razoável que assim seja, uma vez que o subestabelecimento contra a vontade do trabalhador não é aceitável. Não é de excluir um projeto próprio no arranque dos trabalhos parlamentares e sobretudo não ficamos indiferentes ao resultado da investigação da ACT”, explica.