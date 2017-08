Todas as pensões deverão ser atualizadas em 2018

Há oito anos que isto não acontecia: se a inflação prevista para este ano – 1,6% – se concretizar, todas as pensões podem vir a ser atualizadas, avança o “Público” esta sexta-feira.

A atualização das pensões é feita de acordo com uma fórmula que tem em conta a inflação de dezembro e o crescimento médio do PIB nos dois anos anteriores ao do aumento. Contudo, quando o PIB cresce abaixo de 2% – o cenário mais provável para este ano – o aumento das pensões passa a depender exclusivamente do valor da inflação, que terá de ser superior a 0,75% para que todos os pensionistas sejam abrangidos.

A confirmar-se a tendência dos últimos meses – a inflação em julho foi de 1,08% – haverá aumentos para todos. Desta forma, quem tem uma pensão igual ou inferior a 842,64 euros terá um aumento igual à inflação; quem receber entre 842,65 euros e 2527,92 euros tem uma atualização correspondente à inflação menos 0,5 pontos; e os que recebem acima de 2527,92 euros terão uma correção que corresponde à inflação deduzida de 0,75%.

Segundo o matutino, assumindo que a previsão da inflação se concretiza, a aplicação da fórmula daria lugar a actualizações de 1,6%, para as pensões mais baixas, de 1,1% para as do escalão seguinte e de 0,85% para as mais elevadas.