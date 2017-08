Só quatro médicos aceitaram reforçar hospitais do Algarve durante o verão

Ano após ano, o problema de falta de médicos no sul do país, durante o verão, mantém-se, e por mais iniciativas que o Ministério da Saúde tome estas acabam sempre por ser insuficientes ou não ter a adesão necessária. Este ano, apenas quatro médicos aderiram ao programa de mobilidade especial lançado pelo Governo, que pretendia colocar mais clínicos no Algarve entre julho e setembro, conta o “Diário de Notícias” esta quarta-feira.

No ano passado, tinham sido sete os clínicos que aderiram a este plano de mobilidade. Esta insuficiência de médicos é especialmente problemática, pois a população do Algarve, durante os meses de verão, aumenta de 500 mil habitantes para mais de 1,5 milhões.

A 7 de junho deste ano, foi publicado um despacho em “Diário da República”, que pedia médicos para as áreas de anestesiologia, ortopedia, ginecologia/obstetrícia, pediatria, medicina interna, cirurgia geral, nefrologia e oncologia, especialidades identificadas como sendo as mais carenciadas.

Este sistema é voluntário e os médicos cumprem o mesmo horário e recebem o mesmo vencimento, como nos hospitais de origem. A única contrapartida oferecida pelo Governo está nas ajudas de custo, que vão dos 50 aos 200 euros, dependendo se pernoitam na zona e há necessidade de subsídio de transporte.