Governo pretende entregar o Orçamento de Estado para 2018 a 13 de outubro

Com os atrasos assumidos nas negociações com os parceiros da esquerda e as eleições autárquicas tão próximas no calendário, o Governo de António Costa já está a preparar-se para uma gincana política de forma a conseguir apresentar o Orçamento de Estado para 2018 dentro do prazo legal - 15 de outubro.

Pelas contas do Governo, o Orçamento de Estado para o próximo ano deverá ser entregue o Parlamento a 13 de Outubro, dois dias antes do prazo final, apurou o “Jornal de Negócios” esta terça-feira.

A razão para o Governo não levar o prazo de entrega ao limite é simples: o dia 15 de outubro este ano coincide com um domingo. Ou seja, o executivo pretende entregar o OE no último dia útil antes da data final imposta pela legislação.

Esta semana, quando falta menos de dois meses para a entrega do OE, António Costa deverá retomar as negociações no Parlamento com os partidos da esquerda: tem reuniões marcadas com o PCP, para esta terça-feira, e com o Bloco de Esquerda, na quarta-feira. Neste momento, ainda não há nenhuma reunião agendada com os Verdes.