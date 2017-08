Governo avança esta semana com multas ao SIRESP

“As responsabilidades [do que se passou em Pedrógão Grande] não ficarão solteiras”, avisou António Costa, em entrevista ao Expresso, no fim-de-semana. Passados três dias, parecem estar a surgir as primeiras medidas. (Contudo, prevê-se que estas não satisfaçam todos os partidos políticos.)

De acordo com o “Público” esta terça-feira, o Ministério da Administração Interna (MAI) vai notificar esta semana a SIRESP que o Estado tem intenção de exigir à empresa o pagamento de multas pelas falhas nas comunicações registadas durante o incêndio de Pedrógão Grande e noutros fogos nos últimos meses. Esta informação foi confirmada ao matutino pelo MAI.

O processo, de âmbito administrativo e não legal, deverá arrancar apenas no final do ano, quando são feitos os pagamentos anuais do Estado à empresa. Quando chegar ao final do ano, com todas as provas de falhas nas comunicações na mão, a Secretaria-Geral da Administração Interna deverá exigir ao SIRESP SA o pagamento de penalidades.

Na verdade, estas multas acabam por consistir num desconto do valor anual pago pelo Estado à empresa, explicou ao matutino fonte oficial do MAI. Ou seja, o SIRESP nunca terá de pagar nada ao Estado.

Segundo o “Público”, o valor das multas por cada infracção pode ir dos cinco mil aos 200 mil euros, a que pode acrescer um pedido de indemnização por danos excedentes.