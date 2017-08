Funcionários do Fisco que consultaram dados fiscais de políticos foram ilibados pelo Governo

Os funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira que consultaram os dados fiscais de políticos, banqueiros e outras figuras de relevância portuguesas - ditos os elementos da “lista VIP” - e que tinham sido sancionados pelo Fisco foram, agora, ilibados pelo Governo, avança o “Público” esta terça-feira. O executivo entendeu que as sanções aplicadas pela AT não eram justificadas - não havia indícios de violação do sigilo.

Apesar de só ter existido durante alguns meses em 2015, a “lista VIP” continua a ser um centro de guerrilha política. Sempre que algum funcionário do Fisco consultava os dados fiscais de um dos nomes “VIP”, a AT recebia um alerta.

Depois de receber dois pedidos de recurso apresentados por funcionários a quem o fisco aplicou sanções relacionadas com a consulta, o Ministério das Finanças veio agora tomar uma posição: para o Governo, nenhum funcionário deve deixar de vigiar as eventuais situações potencialmente ilícitas do ponto de vista fiscal, mesmo havendo hoje um mecanismo de registo dos acessos aos dados.

Esta posição foi transmitida pelo anterior secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, num despacho emitido dias antes de o governante se demitir por causa do caso “Galpgate”.

Rocha Andrade decidiu revogar as sanções aplicadas internamente aos dois funcionários alvo de processos disciplinares.

O despacho, justificou ao matutino o gabinete do actual secretário de Estado, António Mendes, “não tem por objecto fixar quaisquer orientações dirigidas a todos os funcionários, mas destina-se exclusivamente a decidir sobre dois recursos hierárquicos que foram presentes ao então secretário de Estado”.