Caixa dispensa 650 trabalhadores até ao final do ano

“Emagrecer” o número de trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos foi uma das prioridades assumidas por Paulo Macedo, quando chegou à presidência do banco do Estado. E é isso que está a acontecer. De acordo com o “Jornal de Negócios” esta terça-feira, até ao final do ano a Caixa deve perder 650 funcionários.

A maioria destas saídas será feita através de aposentações e reforma antecipadas, mas uma parte significativa destes trabalhadores também abandonará os seus postos ao aderir ao programa de rescisões por mútuo acordo.

A Caixa confirmou ao matutino que para este ano está prevista “uma redução efectivo de 536 empregados”, corte que não inclui as saídas que forem negociadas no âmbito do plano de rescisões por mútuo acordo que está a decorrer.

Segundo fonte sindical dos trabalhadores da Caixa, pelo menos 120 bancários aderiram, até ao momento, ao programa de saída por mútuo acordo.

Nos resultados do banco do Estado, para o primeiro semestre de 2017, divulgados em julho por Paulo Macedo, o presidente da instituição já tinha avançado que 100 funcionários haviam aderido ao programa de rescisões.