Pedro Nuno Santos: “Não tenho de pensar exatamente o mesmo que o líder do Governo em relação à política de alianças do PS”

António Costa, em entrevista ao Expresso este fim-de-semana, falou de acordos e consensos - “uma maioria de dois terços” - com a direita depois das eleições autárquicas, no que toca aos fundos europeus. Só que para alguns elementos do PS, mas também do BE e PCP, o apelo do primeiro-ministro levantou uma contradição.

Ainda este ano, Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, afirmou que o PS nunca mais iria “precisar da direita para governar”. (Estas declarações, claro, agradaram aos parceiros da solução governativa do PS.) Mas na entrevista concedida ao Expresso, António Costa falou quase em exclusivo para o eleitorado do centro, apontou Luís Marques Mendes, no seu espaço de comentário político na SIC, no domingo à noite. E isso pode ter criado um problema.

Em declarações ao “i” esta segunda-feira, o Pedro Nuno Santos defende não existir qualquer contradição entre as suas declarações passadas e a posição adotada por António Costa. E se houvesse, isso não seria um problema.

“Nós já tínhamos dito em campanha que queríamos uma maioria qualificada [de dois terços na Assembleia da República] para o plano de obras públicas em que o país deve investir. (...) Já agora, o mesmo consenso se justifica no que diz respeito ao próximo quadro comunitário”, começou por lembrar.

“Dito isto, se houvesse contradição, qual seria o problema? Eu não tenho de pensar exatamente o mesmo que o líder do governo no que diz respeito a todas as matérias. Muito menos em relação à política de alianças do PS”, atirou.

Apesar de tudo, Pedro Nuno Santos garantiu que no que toca à gestão e concurso aos fundos europeus pensa “o mesmo” que António Costa: um acordo com o PSD seria favorável.

“Mais que consensos entre PSD e PS é preciso que haja grande debate público sobre as infraestruturas”, disse Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, em reação à entrevista do primeiro-ministro.

Já o PCP foi menos moderado. “Há aqui uma coisa que não bate a bota com a perdigota... como é que se vai escolher um parceiro para um pacto que deu a contribuição que deu para o atraso nas nossas infraestruturas?”, disse Jerónimo de Sousa no fim-de-semana.