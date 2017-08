Alojamento local: proprietários que aluguem casas ou quartos deverão pagar mais condomínio

Ao que tudo aponta, já foi encontrada a solução: proprietários de habitações que aluguem quartos ou a totalidade de casas a turistas, dentro do regime do alojamento local, deverão vir a pagar mais condomínio, avançou fonte do Executivo de António Costa ao “Público” esta segunda-feira.

Esta proposta integra o relatório do grupo de trabalho constituído pelo Governo, o PS e o BE sobre políticas de habitação, garantiu a mesma fonte ao matutino. “Já é uma prática corrente, há muitos condomínios que já o fazem, que estabelecem regras de gestão da situação”, explicou, lembrando ainda que “é necessário regular de forma inteligente [o alojamento local temporário] que resolva o problema e não mate uma actividade da nova economia que é benéfica ao país”.

Há algumas semanas, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, já tinha admitido esta modalidade de tributação como uma boa possibilidade.

Esta medida deverá entrar em choque com o projecto de lei que está entregue na mesa da Assembleia da República da autoria de dois deputados do PS, Carlos Pereira e Filipe Neto Brandão, onde é atribuído aos condomínios o poder de autorizar, caso a caso, a possibilidade de alguém alugar temporariamente a sua casa. Tanto António Costa como João Matos Fernandes estão contra esta medida que foi apresentada à revelia do Governo.