Presidente da Galp constituído arguido do caso das viagens pagas ao Euro 2016

O presidente-executivo da Galp, Carlos Gomes da Silva, foi constituído arguido no âmbito das investigações às viagens ao Euro 2016 pagas pela petrolífera portuguesa, avança o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira. Esta informação foi veiculada ao matutino pela Procuradoria-Geral de República (PGR).

Para além do presidente da petrolífera, Carlos Costa Pina, administrador da Galp com os pelouros das novas energias e serviços corporativos, também foi constituído arguido no mesmo processo. Carlos Gomes da Silva e Carlos Costa Pina serão assim o sétimo e oitavo arguidos do processo Galpgate.

Este caso teve origem nas viagens e estadias pagas pela Galp a convidados –na maioria políticos – para assistirem aos jogos que a seleção nacional de futebol disputou em França no âmbito do Euro 2016.

Questionada pelo “Negócios”, a petrolífera garante que “as averiguações são uma oportunidade para o esclarecimento cabal dos factos, sendo no interesse de todos que tudo seja clarificado. Como sempre e desde o primeiro momento, a Galp continua e continuará a colaborar com as autoridades. A empresa aguarda serenamente as conclusões da investigação e reafirma que o seu apoio à selecção nacional foi feito dentro da lei, seguindo uma prática habitual, comum e generalizada”.