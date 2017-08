Caos à vista: greve do SEF poderá afetar 30 mil passageiros e 85 voos

A greve dos inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), marcada para os dias 24 e 25 (quinta e sexta-feira da próxima semana), ameaça deixar em terra, só no aeroporto de Lisboa, 30 mil passageiros não-Schengen e pode pôr em causa 85 voos, avança o “Jornal de Negócios” esta manhã.

Quando falta menos de uma semana para a paralisação, o matutino refere que ainda não houve qualquer conversa ou negociação entre o sindicato do SEF e o Ministério da Administração Interna. De acordo com o MAI, o sindicato ainda não os contactou.

Os trabalhadores exigem a abertura de um concurso externo para a admissão de 200 novos inspetores e a “publicação imediata do regime de piquete e prevenção da carreira de investigação e fiscalização do SEF, negociado há ano e meio e que continua parado no Ministério das Finanças”.