PT convida 400 trabalhadores do atendimento ao cliente a rescindir contrato

A Portugal Telecom (PT), propriedade da Altice, está a contactar - de forma informal - os mais de 400 trabalhadores da direcção de atendimento ao cliente (DAC) para rescindirem os seus contratos de trabalho, avança o “Público” esta sexta-feira.

“O objectivo é substituí-los por trabalhadores em outsourcing, numa situação mais precária e a ganhar menos”, revelou Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom, ao matutino.

Segundo o representante sindical, os contatos da PT começaram “há cerca de um mês”, mas “a empresa nunca põe nada por escrito; ou são telefonemas, ou as pessoas são abordadas pessoalmente”.

As propostas de rescisão começaram por abranger 50 pessoas e agora já chegaram a toda a DAC, disse Jorge Félix.

A Autoridade para as Condições do Trabalho, que esta semana reuniu com os sindicatos e a comissão de trabalhadores da PT, “aconselhou as pessoas a pôr por escrito tudo o que lhes é transmitido pela empresa, e em particular pela direção de recursos humanos”, e a partilhar esses dados com os serviços de inspeção.