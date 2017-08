Mais de 1300 operacionais combatem fogos, Abrantes com maior número de meios

Cinco incêndios de grande dimensão em Portugal continental mobilizavam esta quinta-feira 1370 operacionais, mais de um terço dos quais em Abrantes, no distrito de Santarém, de acordo com a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

O incêndio, que deflagrou às 18h14 de quarta-feira em Aldeia do Mato, União de Freguesias de Aldeia do Mato e Souto, no concelho de Abrantes, mobilizava por volta das 5h um total de 505 operacionais, apoiados por 156 viaturas, que combatiam cinco frentes ativas.

Em Paredes, no concelho de Vila Real, 424 operacionais, com 119 veículos, combatiam, pela mesma hora, um fogo, que levou à ativação do plano municipal de emergência da proteção civil na noite de quarta-feira. Este fogo mostra agora sinais de estar a ceder, tendo o número de frentes diminuído de três para duas, de acordo com a ANPC.

A Proteção Civil deu como dominado, pelas 5h, o incêndio no concelho de Vagos, em Aveiro, que começou na quarta-feira, às 15h49. No terreno encontram-se agora 270 operacionais, apoiados por 80 veículos.

Também pelas 5h estavam ativos mais dois incêndios considerados ocorrências importantes pela ANPC: Penafiel (Porto), que deflagrou ao início da madrugada de hoje, e Covilhã (Castelo Branco). Os dois fogos mobilizavam, no conjunto, 171 operacionais e 47 meios terrestres.