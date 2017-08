Dois meios aéreos reforçam combate ao fogo de Vila Real

Dois meios aéreos vão reforçar na manhã desta quinta-feira o combate ao incêndio que lavra na serra do Alvão, no concelho de Vila Real, desde a tarde de quarta-feira, de acordo com informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Este fogo mobilizava ao início da manhã cerca de 420 operacionais e 120 viaturas. Durante a noite, foram sendo eliminadas algumas frentes mas, esta manhã, as preocupações centram-se no vento que poderá condicionar o evoluir da situação.

O alerta para o incêndio foi dado às 16h27 de quarta-feira, junto à aldeia de Paredes, e rapidamente se propagou devido ao precisamente ao vento muito forte.

As chamas rodearam casas e, por precaução foram retiradas algumas pessoas que, entretanto, já regressaram às suas habitações. O fogo chegou à parte alta da vila de Lordelo, às portas da cidade de Vila Real.

Durante a noite, cinco bombeiros e um civil ficaram feridos ligeiramente, devido a queimaduras, uma queda e inalação de fumo.

A câmara ativou o plano municipal de emergência de proteção civil de Vila Real.

Estas aldeias da encosta do Alvão, algumas localizadas em área do Parque Natural do Alvão (PNA), foram assoladas por um outro grande incêndio em agosto de 2005, que levou à retirada de cerca de 200 pessoas de oito localidades. Este fogo queimou cerca de sete mil hectares.