Poupem os carros, patrulhem a pé. As ordens da GNR no comando do Porto

O Comando Territorial do Porto da GNR está a viver um “período crítico no que concerne à manutenção de viaturas”, devido à falta de orçamento, assume o próprio comando numa comunicação enviada a todas as chefias do distrito, a que o “Diário de Notícias” teve acesso.

Os constrangimentos orçamentais para a reparação e manutenção de viaturas são tão grandes que os militares foram avisados de que “é absolutamente proibida a autorização de qualquer serviço/aquisição que origine despesa sem prévia emissão da nota de encomenda”, revela o matutino esta terça-feira.

Os militares que não cumpram esta ordem poderão ter de pagar as mesmas despesas não autorizadas, alerta o comando do Porto. Ao mesmo tempo, grande parte da frota de veículos está em mau estado ou já contabiliza quilometragens superiores a 700 moç ou 800 mil quilómetros.

A comunicação interna da GNR foi confirmada ao “DN” por César Nogueira, presidente da Associação Profissional da Guarda (APG/GNR). “O Porto é das maiores unidades do país, com seis destacamentos territoriais, mais meios e mais homens. É lógico que o comando não tem responsabilidades por haver falta de verba”, diz César Nogueira. “A evolução desde 2001, desde os tempos da troika, é negativa. Cada vez está pior e agrava-se de ano para ano. Estas medidas são cada vez mais vulgares”, justifica.

O comando do Porto indica, como primeira medida de contenção, optar, quando tal for possível, por “um patrulhamento apeado, moto ou ciclo em detrimento do patrulhamento auto”. Porém, rondas a pé só são exequíveis “no centro de uma vila ou cidade”.

“A maioria dos postos da GNR tem áreas muito extensas, além de ter efetivos humanos muito reduzidos, diz César Nogueira.