Costa não ficou satisfeito com o relatório do SIRESP e pediu explicações

António Costa não ficou satisfeito com as conclusões da auditoria e do relatório sobre a atuação do SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) no incêndio em Pedrógão Grande e pediu “esclarecimentos adicionais”, avança o jornal “i” esta terça-feira. A informação foi veiculada ao matutino pelo gabinete do primeiro-ministro.

Segundo o “i”, o gabinete de António Costa já pediu mais explicações aos dados enviados pelo Instituto das Telecomunicações e pela Inspeção-Geral da Administração Interna .

O relatório e auditoria foram requisitados pelo Ministério da Administração Interna, tutelado por Constança Urbano de Sousa, há mais de um mês.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, as conclusões do relatório serão divulgadas “oportunamente”, assim que as dúvidas levantadas forem esclarecidas.