Nove guardas prisionais expulsos por tráfico de objetos nos últimos 2 anos

Entre 2014 e 2016, foram expulsos nove guardas prisionais por introduzirem droga, telemóveis ou outros objetos ilícitos nas prisões portuguesas, avança o “Público” esta segunda-feira.

Tal como o Expresso avançou no fim de semana, grande parte do tráfico nas cadeias portugueses é feito pelos próprios guardas prisionais e não pelas visitas dos reclusos, concluiu o relatório do Serviço de Auditoria e Inspecção da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Celso Manata, director-geral dos Serviços Prisionais, já declarou “tolerância zero” a este tipo de situações.

Nos últimos dois anos, nove guardas prisionais foram expulsos, três suspensos, três multados e três repreendidos; há ainda alguns processos pendentes.

Em 2016, doze guardas foram mesmo presos por tráfico para dentro das cadeias portuguesas. Neste momento, há sete encarcerados por introdução de material proibido nas cadeias.