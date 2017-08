O ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, deu uma entrevista ao DN/TSF, em que garante que as contribuições para a Segurança Social subiram 7,85% em julho. “Isso é um sinal de que o emprego está a crescer e os salários a melhorar. É um sinal e isso já não acontecia há muitos anos”, explica.

Em relação ao trabalhadores sem contratos, o ministro diz ter a expectativa que “serão menos de 30 mil os precários que passarão a ter vínculo ao Estado” a médio prazo.

Também falou sobre o caso Altice. “Não vejo que seja necessário alterar a lei (por causa da Altice). A lei faz-se para casos gerais, não se faz para uma empresa”. Sobre as acusações dos sindicatos, do PCP e do BE que está em curso um despedimento encapotado, Vieira da Silva responde que “não houve oficialmente, junto do Ministério do Trabalho, nenhuma iniciativa da empresa para desencadear algum dos mecanismos que se preveem para a libertação de trabalhadores, seja o despedimento coletivo ou a utilização de quotas acrescidas para mútuo acordo entre trabalhadores e empresa”.