PCP deixa a porta aberta a “geringonça” pós-eleitoral com Medina

João Ferreira, candidato do PCP a Lisboa, admite a possibilidade de uma coligação pós-eleitoral com o PS, caso os socialistas percam a maioria absoluta. Disse-o em entrevista ao “Jornal Económico”, esta sexta-feira, abrindo a porta a uma “geringonça” liderada por Fernando Medina.

“Essa é uma questão que se colocará depois de conhecidos os resultados. A CDU tem por hábito, nas câmaras em que é maioria, distribuir pelouros pela oposição. Em alguns casos onde não é maioria também tem responsabilidades em determinados pelouros, sempre que considera que estão reunidas as condições para desenvolver um bom trabalho”, disse ao semanário.

Para o comunista, é “uma evidência que os oito anos de maioria absoluta do PS não foram positivos para a cidade”.

Ainda assim, mais do que retirar a maioria absoluta ao PS, “aquilo de que Lisboa necessita é de criar as condições para uma outra gestão municipal, para quebrar um ciclo de uma década de gestão do PS, ao longo da qual não se resolveram problemas estruturantes da vida na cidade”, defende João Ferreira.